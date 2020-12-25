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ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане 25 декабря в преддверии выходных дней пройдут традиционные рейдовые мероприятия. По данным региональной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС будут массово проверять водителей на дорогах для того, чтобы выявить и пресечь грубые нарушения дорожных правил.

«Как показывает практика, проведение подобных профилактических мероприятий благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока нетрезвых водителей, а также иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — отметил руководитель ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов в соцсетях.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД
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