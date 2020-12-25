Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, 26 декабря местами по республике ожидается гололед, днем порывы ветра до 16 м/с. В этот день будет преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -13,-18 градусов, местами до -23, днем -8,-13.

В воскресенье, 27 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -12,-17°, при прояснениях до -22°. Днем снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, низовая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -2,-7.