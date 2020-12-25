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Опубликован график работы почтовых отделений Башкирии в новогодние каникулы

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Опубликован график работы почтовых отделений Башкирии в новогодние каникулы Фото: Валерий Шахов

УФПС по Башкирии сообщило график работы почтовых отделений 31 декабря и в новогодние каникулы.

Так, в последний день года, 31 декабря, все почтовые отделения в республике закроются на час раньше.

1, 2 и 7 января для всех отделений республики выходные дни. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии.

«3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы», — подчеркнул пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.

 

Галина Бахшиева

Теги: Новый год, почтовые отделения
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