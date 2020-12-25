В роддоме Уфы рассказали, почему новорожденные не заражаются от ковид-инфицированных мам

На сегодняшний день нет данных, что ребёнок внутриутробно может заразиться коронавирусом от мамы. Однако такое возможно воздушно-капельным путем, рассказали в Демском ковид-госпитале, где с начала пандемии работает роддом для пациенток с подтвержденным COVID-19. Именно поэтому новорождённые малыши с первых часов жизни находятся там отдельно от мам.

«Ребенок, когда он только родился, новым вирусом заражен не будет, поскольку путь распространения этого вируса – преимущественно воздушно-капельный, а сам ребенок в этом мире еще почти не дышал», — объяснили это медики.

В роддоме пояснили, что согласно протоколу Роспотребнадзора, если у роженицы подтвержден COVID-19, ребёнок считается «контактным» и сразу после рождения должен быть помещен в «желтое» отделение инфекционного госпиталя. Также у него должны взять тесты ПЦР.

Добавим, что на сегодняшний день в Демском ковид-госпитале нет ни одного случая заражения новорожденных в специализированном инфекционном родильном отделении.