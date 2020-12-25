Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Константин Толкачев встретит Новый год с семьей, а 1 января пойдет на зимнюю рыбалку Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев встретит Новый год в семейном кругу, а 1 января он собирается на озеро, заняться зимней рыбалкой и половить окуньков. Об этом спикер парламента рассказал на традиционной итоговой пресс-конференции. По его словам, пандемия внесла свои серьезные коррективы и в празднование главного семейного праздника.

«1 января я планирую пойти на озеро, половить окуньков. Если выпадет достаточное количество снега, хочу покататься на снегоходе, взять с собой собаку, у меня овчарка, потренировать ее заодно. Я люблю кататься на снегоходе, есть возможность подышать свежим воздухом, полюбоваться нашей природой, пофотографировать наши красивые места», — сказал Константин Толкачев, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Со 2-го числа я уже буду на работе, с коллегами мы постоянно на связи. Планирую съездить в некоторые районы республики. В частности, хочу съездить в Янаульский район. На «Елке желаний»﻿ одним из пожеланий, которые мне достались, было новогоднее желание от ребят из Янаульской коррекционной школы-интерната: дети хотят получить в подарок видеокамеру и сладости. С удовольствием выполню все пожелания. Это очень большая школа, там 165 детей, это особая категория детей, которая нуждается в особом внимании и заботе. Хочу пообщаться с детьми, вручить им подарки, также поговорить с преподавательским составом. Приятно почувствовать себя Дедом Морозом и подарить детям немного волшебства», — сказал председатель Госсобрания.

По его словам, основная часть новогодних праздников пройдет на работе.