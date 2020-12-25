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Дети считали мать мертвой: жительница Башкирии нашлась спустя 16 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Дети считали мать мертвой: жительница Башкирии нашлась спустя 16 лет Фото: Ксения Калинина

Необычная история произошла с уроженкой Орска, ставшей впоследствии жительницей Башкирии. Девушка в 2004 году по неизвестным причинам бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь, и бесследно исчезла. Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда Орска Оренбургской области, совместные поиски полиции и родственников результатов не дали – молодая мать бесследно пропала.

Малыши остались на попечении дедушки – отца пропавшей женщины. Дети росли, пенсии их опекуна не хватало, поэтому дедушка обратился в суд с заявлением о признании дочери безвестно отсутствующей. Решение, вынесенное судом, позволило получать несовершеннолетним выплаты по случаю потери кормильца. В 2015 году состоялось еще одно решение: об объявлении женщины умершей.

Найти исчезнувшую мать удалось в 2020 году. Информация о ней появилась в Пенсионном фонде Республики Башкортостан, куда женщина обратилась за единовременной выплатой. Оказалось, что все это время она проживала в Башкортостане, обзавелась новой семьей и родила сына. Таким образом, нашлась беглянка, которую признали безвестно отсутствующей, а затем объявили умершей.

«По закону, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Новое решение суда является соответственно основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния», — прокомментировали в суде.

Спустя 16 лет дети увидели свою мать — встреча произошла в суде. Вот только долгожданной и радостной ее назвать нельзя. Жительница республики не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что живет в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается. Повзрослевшие брат и сестра также не возражали против отмены решения. Они отметили, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее в последний раз, когда были малышами.

В итоге суд отменил решения об объявлении уроженки Орска безвестно отсутствующей и признании умершей. Решения не обжаловались и вступили в законную силу.

 

ИА «Башинформ»

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