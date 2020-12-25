Фото: Личный архив врача-инфекциониста ОРВИ, грипп и коронавирус: разбираем отличия с врачом-инфекционистом из Уфы Фото: Личный архив врача-инфекциониста

Мыть руки, носить маски и избегать большого скопления людей. Эти три простых правила за 2020 год усвоил, наверное, каждый. Коронавирус сделал свое дело. Однако эти пункты помогают избежать встречи не только с COVID-19, но и с вирусами, которые давно появились в жизни человека — грипп и ОРВИ. Еще один важный момент — вакцинация. В Башкирии прививочная кампания по гриппу завершилась. Врач-инфекционист поликлиники №1 города Уфы Алсу Хизяпова рассказала агентству «Башинформ» о главных отличиях коронавируса, гриппа и рядовой простуды, мерах предосторожности и о том, чего ни в коем случае не стоит делать при первых симптомах заражения.

ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ…

Инфекционист посоветовала в первую очередь соблюдать правила гигиены. Тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать поверхности дезинфекторами и обязательно промывать верхние дыхательные пути. Проще говоря, обрабатывать нос физрастворами. Их можно купить в любой аптеке. Фармацевты на месте подскажут.

«Лицо дезинфицирующими растворами лучше не обрабатывать, так как они могут пересушить кожу, что не очень хорошо, особенно зимой», — посоветовала Алсу Хизяпова.

Врач-инфекционист также рекомендует не забывать о здоровом образе жизни: избавиться от курения, минимизировать употребление алкоголя, правильно питаться, высыпаться и совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе — не менее получаса.

Кстати! Если вам необходимо попасть в поликлинику к врачу с другими жалобами (помимо простуды, гриппа и коронавируса), то пережидать дома не стоит. Сегодня в уфимских и других поликлиниках республики организовано разделение потоков людей. Пациенты с температурой попадают в медучреждение с одной стороны, здоровые — с другой. При этом между собой они не пересекаются.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОРВИ, ГРИПП И COVID-19…

Медики признаются, что симптомы этих трех вирусных заболеваний схожи. Однако внимательное наблюдение за организмом поможет при первых признаках узнать «врага».

По словам врача-инфекциониста Алсу Хизяповой, при гриппе температура тела поднимается выше 38 градусов, держится около четырех-пяти дней и тяжело сбивается.

«При ОРВИ температура всегда ниже 38 градусов, — заверила доктор. — Грипп также сопровождается сильными головными болями, мышечными болями (как-будто накануне тебя избивали). Такие же симптомы наблюдаются и при коронавирусе, поэтому все эти вирусы можно окончательно распознать только после анализов».

При любом проявлении простуды медики советуют не ждать ухудшения состояния, брать телефон и оформлять вызов врача на дом. Ни в коем случае не заниматься самолечением! Даже на банальные противовирусные препараты не стоит набрасываться без назначения врача. Можно навредить и добиться не выздоровления, а осложнений. Единственное, что можно делать самостоятельно — это пить больше воды.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ...

Наш народ любит лечиться водочкой с перцем и банькой. Врач-инфекционист Алсу Хизяпова объяснила, что эти два метода не помогут, а создадут лишь временную иллюзию выздоровления.

«Есть, так называемые, народные средства, которые могут осложнить течение болезни. Категорически запрещено перегреваться, — объясняет медик. — Это может привести к осложнениям в виде воспаления легких».

ЕСЛИ НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ…

Прививочная кампания против гриппа в Башкирии завершилась. И если вы долго думали и не успели сделать вакцину «Совигрипп» или любую другую, то делать этого сейчас (в декабре) уже не стоит, так как эпидемия ОРВИ и гриппа уже подобралась вплотную.

«Вакцина на иммунитет не влияет. С препаратом в организм вводят ослабленный вирус гриппа, который учится распознавать себе подобных при встрече с ними из внешней среды, — говорит врач-инфекционист. — При этом стоит помнить, что прививка от гриппа от других острых респираторных инфекцией не защищает».

Также не стоит удивляться, если вам поставили диагноз грипп, а осенью вы сделали прививку. По данным исследований, современные вакцины распознают около 60% вирусов гриппа. Однако плюсы несомненно есть. Во-первых, течение болезни будет не столь тяжелым, а последствия — либо несерьезные, либо вовсе будут исключены.