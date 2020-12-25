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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкультнаследию предлагают определить статус всех старинных зданий Уфы до конца 2021 года

ОБЩЕСТВО

Рабочая группа Горсовета Уфы подготовила законопроект, согласно которому Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ будет обязано определить статус всех старинных зданий Уфы в течение 2021 года.

﻿«Ситуация с охраной архитектурных памятников беспокоит граждан и не устраивает Главархитектуру, — сообщили в пресс-службе ведомства. — К концу ноября 2020 года в Башкирии было зарегистрировано более 5 тысяч таких зданий, из которых свыше 3,8 тысячи — вновь выявленные объекты культурного наследия (ОКН). Они формально находятся под защитой, однако до постановки их на учет в единый реестр объектов культурного наследия (ЕРОКН) фактически лишены заботы и охраны».
Как следует из данных Управления по охране по государственной охране объектов культурного наследия, к концу ноября границы охраняемой территории были определены только для 131 объекта. Обязательства по охране были определены у собственников 21 здания, а для 37 памятников были выданы задания и разрешения на реставрацию.

﻿«Как мы видим, с учетом имеющихся более 3,8 тысячи выявленных объектов, это очень скромные цифры. До момента, когда с памятником начнут работать, могут пройти годы и даже десятилетия. Так, в числе не поставленных в реестр объектов есть выявленные в 90-е годы. Кроме того, не внесенные в реестр, но уже расселенные ОКН нельзя передать готовому отреставрировать их собственнику. Такая ситуация может быть удобной для девелоперов: пока в квартале идут строительные работы, памятник постепенно, в том числе и от работы тяжелой техники разрушается. Также архитекторов не устраивает, что из-за не быстрой постановки в реестр и последующих процедур вблизи выявленных ОКН строятся жилые комплексы, не учитывающие архитектурный контекст. Это не только не помогает сохранить архитектурные памятники, но и подавляет историческую застройку».
В Главархитектуре уверены, что принятие законопроекта поможет решить все эти вопросы.

В первую очередь, предложено установить срок для проведения работы с уже выявленными ОКН для их постановки в ЕРОКН или исключения из перечня при наличии соответствующей экспертизы. В случае, если законопроект будет принят, уполномоченный орган — Управление по государственной охране объектов культурного наследия — обязано будет провести работу с выявленным памятником в течение 2021 года. Авторы документа полагают, что такая постановка вопроса позволит планировать необходимые экспертизы в нужном объеме, а не по остаточному принципу, и запрашивать финансирование на их проведение.

На сегодняшний день в Уфе всего 882 ОКН, в том числе: 322 включены в Единый госреестр объектов культурного наследия, 475 выявленных и 85 памятников археологии, из которых 38 включены ЕГРОКН.

 

ИА «Башинформ»

Теги: старинные здания, архитектурные памятники
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