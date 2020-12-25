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В Башкирии детям врачей ковид-госпиталей передают новогодние подарки

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане стартовала акция по передаче новогодних подарков для детей врачей, которые работают в «красной зоне».

Первыми праздничные наборы получили медики больницы №22 города Уфы. Всего в республике подарки получат около 4000 таких семей. Проект реализуют партия «Единая Россия», профсоюзы республики, общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, НКО.

﻿«Это будет небольшим приятным сюрпризом для малышей, которые не так часто видят родителей дома. Потому что сейчас все сотрудники ковид-госпиталей работают в условиях повышенной интенсивности», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Как отметили врачи больницы, им очень важна поддержка в эти непростые дни. Медики поблагодарили волонтеров за оказанное внимание и подарки.

В этом году из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, действуют определенные ограничения, введенные для того, чтобы снизить уровень заболеваемости. Но для детей Новый год в любом должен оставаться волшебным праздником. Поэтому помимо сладких подарков был организован еще один приятный сюрприз – 8 января состоится мюзикл «Летучий Голландец», куда смогут прийти врачи со своими семьями. Показ организован в рамках работы волонтерского центра «Наша забота».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Новый год
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