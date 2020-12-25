Фото: Яна Калинина, Рустем Ахунов, Ксения Калинина Сквозь темноту, газ и дым: в Уфе журналисты-спасатели эвакуировались с 8 этажа жилого дома Фото: Яна Калинина, Рустем Ахунов, Ксения Калинина

В Уфе в преддверии Дня спасателя Управление гражданской защиты города (УГЗ по Уфе) предложило журналистам на несколько часов сменить профессию и поучаствовать в необычных соревнованиях. В баттле выносливости, скорости и силы лицом к лицу не столкнулись – коронавирус же – но схлестнулись с разницей в сутки корреспонденты интернет-порталов и телеканалов. Для представителей изданий «Башинформ», «Горобзор», «КП-Уфа», UFA1.RU, UfaTime.ru, «Независимая уральская газета», а также телеканалов «БСТ», «Вся Уфа» и UTV уфимские спасатели подготовили четыре испытания, которые отражают сложнейшие виды аварийно-спасательных работ. От информационного агентства «Башинформ» в состязаниях участвовала специальный корреспондент Ксения Калинина.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ…

Со звонка, конечно! Руководитель пресс-службы УГЗ по Уфе Яна Калинина предложила временно оторваться от монитора компьютера, надеть экипировку спасателя, вытащить из-под грузовика пострадавшего, найти в дыму спрятавшегося ребенка и спуститься с 8 этажа. Ну как тут откажешь! «За!» обеими руками.

ДЕНЬ Х

Сборы четко по инструкции: удобная одежда, которую не особо-то и жалко, теплая спортивная обувь, шапка без помпошек, бафф (никаких шарфов!), перчатки, ну и, конечно, медицинская маска и еще бахилы.

Ровно в 09.30 часов 24 декабря наша команда из шести человек была на месте: измерили нам температуру, провели инструктаж, пошли переодеваться.

Надели мы на себя все лучшее сразу: помимо своей одежды облачились в тяжелую, так называемую «боевку» с гордой надписью «Служба спасения» и защитный шлем с фонариком. В руках сжали рацию для связи. Познакомились, выбрали капитана. К испытаниям готовы!

«ГАРАЖ»

По легенде, произошел взрыв газовоздушной смеси. Внутри – трое пострадавших, до каждого нужно добраться, оказать помощь и эвакуировать. Но попасть туда не так просто: путь преградило факельное горение газовой трубы, и пока не устранишь его, дальше хода нет. Наш капитан быстро справился с этим испытанием с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Впереди узкий проход, заваленный мусором и покрышками. Дана команда – всем лезть внутрь. Я шла второй, фонарь хорошо освещал лаз. Двигаться пришлось то на коленях, то согнувшись в три погибели. По пути возникали разные препятствия: деревянная палка, железный замок, шина, через которую нужно было как-то пролезть. Тут очень пригодилась рация – коллегам говорили, что нужно передать: кусачки, пилу, а когда нашли пострадавшего – шину и носилки. Одного не без тяжкого труда, но вытащили.

Ползком добрались до второго – его ногу «придавило» грузовиком – случился синдром длительного сдавления. Для спасения пригодились шина, носилки, жгут, и, конечно, гидравлический аварийно-спасательный инструмент – крутая штука, которая легко в моих руках, но не без помощи профессионального спасателя, приподняла большегруз, высвободив конечность.

Коллеги наложили жгут, шину, поместили бедолагу на носилки и вынесли на воздух. Третьего спасали, разделившись, — так оказалось быстрее и продуктивнее. Мы подавали нужные инструменты, принимая сигналы по рации, затем из лаза приняли носилки с «клиентом». Всех спасли!

«ГАЗ»

Во втором этапе «Газоспасательные работы» четверо «бойцов» переоделись в оранжевые специальные защитные костюмы – залезть в них без помощи очень трудно, но спасатели были всегда рядом. Журналисты, положив руку на плечо товарищу, направились устранять утечку хлора и эвакуировать пострадавшего. Испытание проходило в темноте, повсюду стоял запах газа. В костюмах ничего толком не было слышно и видно, но хрупкие девушки-корреспондентки выполнили задание.

«К слову, обе команды, как телевидение, так и интернет-СМИ, в одном и том же месте – при спуске с лестницы – уронили пострадавшего. «Как хорошо, – подумал спасатель, который должен был играть роль пострадавшего, – что меня заменили на манекен…», — прокомментировала Яна Калинина.

«ПОЖАР»

Все шестеро: пять девушек и один парень-капитан – вновь в строю. Следующий этап был снова не из простых – пожар в общежитии. Задача — найти двух пострадавших на верхних этажах дома. Нам пришлось разделиться. Первая группа направилась прочесывать незадымленные коридоры и комнаты на седьмом этаже — внутри спрятался ребенок, который может в любой момент погибнуть. Вторая группа, надев защитные маски, устремилась на восьмой этаж, искать в дыму взрослого пострадавшего.

Поисковые работы осложнялись большой площадью и нестандартной планировкой: длинные коридоры, практически никакой видимости – будто в густом тумане, много дверей. Тут и самим легко заблудиться, а ведь еще и человека спасти нужно. Причем разделяться нельзя – важна командная работа. Пришлось побегать. И вот бежишь в этой маске, еле дышишь, вглядываешься сквозь запотевшее стекло – ничего не видно. Но вроде что-то разглядели: деревянная голова, руки, ноги — да это же наш пострадавший! Первым удалось найти взрослого – схватив манекен, потащили его вниз. Спустя пару минут вторая команда обнаружила ребенка. Выдохнули!

«СПУСК»

«Вишенка на торте». Финальным этапом стала эвакуация с высоты – с 8 этажа! Заключив себя в альпинистское снаряжение, «забили» очередь на спуск. Первым пошел капитан – глядя на него сверху, с балкона, ладони автоматически вспотели, ведь следующей перешагнуть в сторону «пропасти» предстояло именно мне. В голову стали пробираться дурные мысли: а вдруг, а мало ли, а если… Но желания и даже мысли отступить — не возникло, тем более, что с нами были спасатели.

Страх «выпустил коготки» дважды: когда нужно было поднырнуть через перила и оказаться буквально в воздухе, и когда посмотрела вниз. Решила смотреть вверх – сразу полегчало, а потом и вовсе стало весело. С улыбкой и смехом, отталкиваясь от балконных решеток, не заметила, как спустилась на землю. Тут же захотелось повторить!

«Даже если кто-то из корреспондентов и боялся, то от задания не отказался: ойкая, крича, хватаясь за все, что видят, вниз спустились все», — подытожила представитель УГЗ по Уфе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Чем же все закончилось? Позитивными эмоциями, конечно! А также новыми знакомствами и эффектными фотографиями. Команда интернет-СМИ справилась со всеми испытаниями, показав в каждом этапе лучшее время. Из рук профессиональных спасателей журналисты получили благодарственные письма за то, что не побоялись посмотреть страху в лицо, полностью погрузившись в рисковую профессию. И здесь хочется пожелать, чтобы подобные состязания стали замечательной доброй традицией Управления гражданской защиты Уфы!

P.S.: Спасатель... Когда смотришь видео или листаешь фотографии , где спасатели достают из искореженной машины окровавленного и зажатого в металл человека, выводят из горящей квартиры детей и стариков — до конца не осознаёшь, насколько это тяжело. Ну да, думаешь, спасли — молодцы и «листаешь» новости дальше... А между тем, за этим словом — спасение — стоит невероятная физическая и умственная нагрузка, выносливость, психологическая стойкость, выдержка, мужество и сила духа. Слабости и лени здесь нет места — ведь на счету жизнь и здоровье человека! Поэтому трудно переоценить значимость этой профессии: спасатели — настоящие герои, и точка.