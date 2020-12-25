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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госсобрание Башкирии приняло в 2020 году более 150 законов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Госсобрание Башкирии приняло в 2020 году более 150 законов Фото: Олег Яровиков

Государственным Собранием Башкортостана в 2020 году принято более 150 законов, из них порядка 60 – в период осенней сессии.

«В этом году многие наши инициативы были нацелены на поддержку граждан и экономики в неблагоприятных условиях, вызванных пандемией. Первый блок законов, нацеленных на стабилизацию экономики, мы приняли еще в апреле. В течение осенней сессии парламент усилил работу по поддержке граждан и бизнеса. Приняты законы, в соответствии с которыми более 50 отраслей освобождены от налога на имущество. Аналогичная мера поддержки дана крупным торговым центрам. При этом им поставлено условие сохранения рабочих мест и уровня заработной платы. Тем самым мы поддержали и бизнес, и обычных граждан», — отметил сегодня на традиционной итоговой пресс–конференции председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Он также напомнил, что депутаты приняли закон, который дал самозанятым право на все виды поддержки, какие существуют для малого и среднего бизнеса. Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и многом другом.

«Для тех, кто работает на себя, это хорошая помощь в условиях пандемии, плюс дополнительный стимул легализовать свои доходы, – считает председатель парламента. – В ходе осенней сессии мы также установили налоговые льготы для предприятий особой экономической зоны «Алга» – на пять лет освободили от налога на прибыль и транспортного налога».
В числе законов, не связанных с выравниванием негативных экономических процессов, вызванных пандемией, спикер парламента выделил по итогам года законы о государственной поддержке садоводов, об ответственном обращении с животными, о преференциях семьям с двумя и более детьми при выборе школы для младших детей. Константин Толкачев подчеркнул, что в течение года парламентарии республики активно работали и над совершенствованием федерального законодательства.
«Нами подготовлены проекты федеральных законов, связанные в том числе с введением обязательного лицензирования деятельности пансионатов для престарелых граждан, установлением ответственности за применение пестицидов и агрохимикатов вблизи пасек без предварительного оповещения, защитой прав всех участников рынка долевого жилищного строительства, запретом деятельности передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев, введением конфискации автомобиля за вождение в состоянии опьянения. Надеемся, что эти и другие наши инициативы встретят поддержку в парламенте страны», — сказал Константин Толкачев.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Госсобрание РБ, Константин Толкачев
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