Фото: УГНТУ Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий Фото: УГНТУ

Президент России Владимир Путин предложил объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий.

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — заявил президент на заседании попечительского совета МГУ 24 декабря.

Напомним, в начале декабря премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение по итогам конкурсного отбора научно-образовательных центров, которые получат федеральную поддержку. Один из них будет в Уфе. Что это, для чего нужно и как поможет республике? Рассказывает руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин.