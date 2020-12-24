Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за 2020 год укрепилась материально-техническая база здравоохранения - Минздрав Фото: ИА «Башинформ»

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин подвел итоги уходящего года в сфере здравоохранения. Самым важным достижением стало укрепление материально-технической базы сферы, сообщил министр на совещании в формате «Час здравоохранения».

Он отметил, что в сёлах республики построили и открыли 120 новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировали три врачебных амбулатории. В Уфе заработал новый корпус Республиканского онкологического диспансера, в Салавате – обновлённый корпус многофункциональной городской больницы, в Октябрьском – хирургический корпус городской больницы № 1.

«Наша особая гордость – построенные в рекордные сроки клинические инфекционные центры в Уфимском районе и Стерлитамаке. Последний мы открыли 19 декабря, и первые пациенты уже лечатся там от коронавируса, – отметил Максим Забелин. – При этом врачи из Башкортостана помогали своим коллегам по организации работы COVID-госпиталей и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом в Амурской и Владимирской областях, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, а также в Абхазии и Киргизии».

По словам Забелина, для профилактики вирусных заболеваний в республике активно проходит вакцинация против гриппа и пневмонии. Отдельно отмечается стартовавшая прививочная кампания против коронавируса.

Министр здравоохранения добавил, что в республике продолжается строительство поликлиники РКБ имени Куватова, Центра детской онкологии и гематологии, хирургического корпуса в Учалах, поликлиник в уфимском микрорайоне Затон, Бирске и селе Чекмагуш, реконструкцию существующих зданий Республиканского кардиоцентра с возведением хирургического корпуса.

«В 2020 году мы существенно обновили парк медицинской техники, – доложил Максим Забелин. – Закупили 50 автомобилей скорой помощи, 12 автомобилей для неотложной помощи детям, восемь передвижных маммографов, передвижную поликлинику на базе автомобиля «КАМАЗ». Благодаря образовательному проекту «Взлетай!» в школах открыли 65 стоматологических кабинетов. Наша особая гордость – башкирская санитарная авиация, которая играет важную роль в спасении жизней и здоровья жителей. В этом году пилоты медицинского вертолёта выполнили более 150 вылетов. Специализированную медицинскую помощь оперативно получили 200 пациентов».

Медицинские автопоезда в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» выезжали по шести маршрутам в отдаленные населенные пункты: что позволило специалистам провести почти 20 тысяч обследований и выявить 886 социально значимых заболеваний.

Радий Хабиров отметил, что, несмотря на масштаб, впереди остается немало задач.

«Чтобы закрыть историю с ФАПами, республика должна каждый год строить 120-150 новых объектов, – сказал Радий Хабиров. – Существенную помощь в этом нам оказывает Правительство России. В 2020 году из федерального бюджета республика получила колоссальный объем поддержки – 100 млрд рублей. Эти средства пошли на строительство медицинских учреждений, выплаты врачам и медсёстрам, укрепление всей системы здравоохранения Башкортостана».