Фото: ИА «Башинформ» Глава Минздрава Башкирии сообщил о снижении младенческой смертности в республике Фото: ИА «Башинформ»

Младенческая смертность в республике снизилась на 12 процентов. Об этом заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на совещании в формате «Час здравоохранения».

Он сообщил, что, по предварительным данным Росстата, за 10 месяцев 2020 года показатель младенческой смертности в Башкортостане составил 5,4 на 1 000 родившихся живыми, что на 12 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель республики Радий Хабиров поручил на основании окончательных итогов текущего года проанализировать причины смертности и эффективность принимаемых мер по её снижению.

«Там, где мы сворачиваем медицину, смертность растёт, – сказал Радий Хабиров. – Например, там, где медицина уходила на борьбу с коронавирусом, люди стали чаще умирать от онкологии. Потому что диагностика проводилась не на должном уровне».

Ранее сообщалось, что в Башкирии за 9 месяцев 2020 года младенческая смертность снизилась на 11,3% По данным Башкортостанстата, за январь-сентябрь 2020 года в республике умерло 40 тысяч человек. На фоне сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции число умерших по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 10 процентов. В то же время удалось добиться снижения младенческой смертности на 11,3 процента. Наметилась динамика по снижению смертности от онкозаболеваний и внешних причин.