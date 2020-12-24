В Башкирии скоропостижно скончался известный художник Юрий Байбордин
В Башкирии скоропостижно скончался известный художник Юрий Байбордин Фото: соцсети
Ушел из жизни заслуженный художник Республики Башкортостан Юрий Байбордин. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
«В Белорецком районе – большая потеря. Скоропостижно скончался Юрий Байбордин — заслуженный художник Республики Башкортостан. Талантливый художник и педагог, уважаемый человек... 40 лет назад именно он был инициатором открытия в нашем городе выставочного зала – впоследствии картинной галереи», — написал Иванюта в соцсетях.
Агентство «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким Юрия Байбордина.