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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии скоропостижно скончался известный художник Юрий Байбордин

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии скоропостижно скончался известный художник Юрий Байбордин Фото: соцсети

Ушел из жизни заслуженный художник Республики Башкортостан Юрий Байбордин. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

«В Белорецком районе – большая потеря. Скоропостижно скончался Юрий Байбордин — заслуженный художник Республики Башкортостан. Талантливый художник и педагог, уважаемый человек... 40 лет назад именно он был инициатором открытия в нашем городе выставочного зала – впоследствии картинной галереи», — написал Иванюта в соцсетях.

Агентство «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким Юрия Байбордина.

 

ИА «Башинформ»

Теги: утрата
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