Стало известно, кто в Башкирии отказывается от вакцинации COVID-19
Фото: ИА «Башинформ»
Стало известно, кто в Башкирии отказывается от вакцинации COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»
Министр здравоохранения Башкирии сообщил, кто в республике отказывается от вакцинации COVID-19.
«Есть случаи единичных отказов среди среднего медперсонала. Вся вакцинация осуществляется только на добровольной основе. Отказом могут служить только медицинские противопоказания и нежелание самого человека. Таких случаев несколько», — сказал Максим Забелин.
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