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24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сергей Греков подал документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Уфы

ПОЛИТИКА

Сегодня, 24 декабря, временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков подал необходимый пакет документов для участия в конкурсе на замещение должности мэра башкирской столицы.

С 21 по 25 декабря 2020 года проходит прием документов на замещение должности главы администрации Уфы. Претендовать на эту должность может любой желающий, который выполнит все условия, указанные в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города.

По информации пресс-службы столичной мэрии, заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе запланировано уже на 30 декабря. 15 января 2021 года состоится конкурс на замещение должности нового уфимского мэра. Решение об утверждении кандидата в должности главы градоначальника депутаты Горсовета Уфы примут на заседании Совета, которое запланировано в январе (дата будет назначена позже). Контракт с главой администрации заключается председателем Совета.

Напомним, 16 декабря на внеочередном заседании Горсовета Сергей Греков был избран временно исполняющим обязанности мэра Уфы.

Первое интервью Сергея Грекова в новой должности читайте здесь.

 

ИА «Башинформ»

Теги: уфа, конкурс на замещение должности мэра
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