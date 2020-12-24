Фото: Олег Яровиков Министр здравоохранения Башкирии сообщил, сделает ли он прививку от коронавируса Фото: Олег Яровиков

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о том, когда он сделает прививку от коронавируса.

«Как только у нас будет в достаточном количестве вакцин, я тоже пройду вакцинацию, чтобы иметь полноценную защиту от инфекции», — заявил он на брифинге в правительстве республики.

В настоящее время в регион поступило уже более 4,5 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции — «Гам-КОВИД-Вак». В ближайшее время ожидается поступление очередной партии. В 2021 году республика получит более 1 млн доз вакцины и уже не только «Гам-КОВИД-Вак», но и других препаратов, в том числе вакцины центра «Вектор».

В первую очередь, в республике вакцинируют врачей, учителей, полицейских и социальных работников.