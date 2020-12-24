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«Практически нет сил»: в Башкирии врачи нуждаются в оздоровлении и эмоциональной поддержке

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Практически нет сил»: в Башкирии врачи нуждаются в оздоровлении и эмоциональной поддержке Фото: Ксения Калинина

В Башкирии Республиканский профсоюз работников здравоохранения накануне Нового года поделился результатами опроса медиков региона. Так, 48% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного, 16% отметили, что у них «практически нет сил». В опросе приняли участие почти 700 респондентов — членов профсоюза. Лишь 5% опрошенных оценили свое состояние как «бодрое».

Среди потребностей 55,3% назвали необходимость в оздоровлении и реабилитации, в том числе в «вечерних» профилакториях, еще 32% опрошенных говорили о необходимости отдыха. 34,7% отметили важность повышения престижа профессии и морального духа. 169 респондентов (25,7%) нуждаются в психологической поддержке.

Председатель профсоюза Рауль Халфин заявил, что поддержать работоспособность уставших и «выгорающих» медиков необходимо уже сейчас.

«Хорошо было бы, если бы медицинским учреждениям удалось применить технологию «дневного стационара» и «вечернего профилактория» для курсов восстановления здоровья и психологической разгрузки своих работников. Где-то профсоюз организует посещение бассейнов, фитнес-центров, но в ответ часто слышим от медиков «нет времени, некогда». Способствует разгрузке медиков и помощь волонтеров, дополнительный автотранспорт для обслуживания вызовов, льготное такси, чтобы быстрее добраться домой. Важно также и доброе слово поддержки, особенно наших СМИ», — сказал Рауль Халфин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина
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