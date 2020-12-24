Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↑

EUR 91.98 ↑

24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в день Конституции Башкортостана вручил госнаграды медикам республики

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, в День Конституции Башкортостана, Радий Хабиров вручил государственные награды России и республики медицинским работникам. Он отметил, что жители выражают огромную благодарность врачам и медсестрам за их стойкость и решительность. По его словам, в этом году охватившая весь мир пандемия напомнила всем нам об особой значимости профессии врача, об их высокой миссии – спасать здоровье и жизни людей. Глава региона отметил, что с первых дней появления коронавирусной инфекции медики рисковали своим здоровьем, им приходилось быть в разлуке с родными и близкими, трудиться сутками в «красных зонах», часто — на пределе человеческих возможностей.

«Причем так работали практически все: бригады скорой помощи, врачи, фельдшеры, медсестры и младший персонал стационаров, больниц и поликлиник. Это непростое время многому нас научило. Система здравоохранения республики не только смогла противостоять всем вызовам, но и нарастила свою мощь, стала более эффективной. В рекордно короткие сроки мы построили ковид-госпитали в Зубово и Стерлитамаке. Сейчас этот продуманный, удачный проект начинают перенимать и другие регионы», — отметил руководитель республики.

В Башкортостане в этом году, несмотря на все сложности приступили к строительству хосписа, детского центра онкологии и гематологии, продолжается строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра, поликлиники РКБ имени Куватова, введен хирургический комплекс онкодиспансера, в селах открыто 120 ФАПов.

«Таких сроков и объемов в республике еще не было. Мы признательны президенту нашей страны и правительству России. Башкортостан в этом году получил почти 100 млрд рублей помощи из федерального бюджета. Мы направили их на увеличение коечного фонда для больных коронавирусом, закуп лекарств, средств защиты, выплаты медикам и другие важные социальные цели. Башкортостан в числе первых приступил к вакцинации населения, в первую очередь медиков. Около 1000 врачей, более 600 медсестер и медбратьев сейчас находятся в госпиталях на переднем рубеже борьбы с ковидом. Многие студенты-медики и врачи-стажеры вышли на дежурство в уфимские больницы и работать антиковидными инспекторами. Около 8 тысяч медиков прошли специальное обучение и теперь готовы в любой момент приступить к лечению больных коронавирусом. Дорогие наши врачи, примите слова глубокой благодарности. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Берегите себя», — сказал Радий Хабиров.

Девять врачей республики сегодня были награждены орденом Пирогова, шесть медиков получили почетное звание «Заслуженный врач Башкортостана», еще четверо стали «Заслуженными работниками здравоохранения». Всего в списке награжденных 37 фамилий.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Госнаграды, медики
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
Житель Уфы выиграл в лотерею автомобиль
Давняя мечта о смене автомобиля у пенсионера из Башкирии Марата Гареева сбылась благодаря лотерее. Мужчина много лет играет в лотерею и так повезло ему в
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице и тумане
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном погодном явлении – гололеде. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 декабря до 20.00 часо
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть