Радий Хабиров в день Конституции Башкортостана вручил госнаграды медикам республики

Фото: Олег Яровиков

























































Фото: Олег Яровиков

Сегодня, в День Конституции Башкортостана, Радий Хабиров вручил государственные награды России и республики медицинским работникам. Он отметил, что жители выражают огромную благодарность врачам и медсестрам за их стойкость и решительность. По его словам, в этом году охватившая весь мир пандемия напомнила всем нам об особой значимости профессии врача, об их высокой миссии – спасать здоровье и жизни людей. Глава региона отметил, что с первых дней появления коронавирусной инфекции медики рисковали своим здоровьем, им приходилось быть в разлуке с родными и близкими, трудиться сутками в «красных зонах», часто — на пределе человеческих возможностей.

«Причем так работали практически все: бригады скорой помощи, врачи, фельдшеры, медсестры и младший персонал стационаров, больниц и поликлиник. Это непростое время многому нас научило. Система здравоохранения республики не только смогла противостоять всем вызовам, но и нарастила свою мощь, стала более эффективной. В рекордно короткие сроки мы построили ковид-госпитали в Зубово и Стерлитамаке. Сейчас этот продуманный, удачный проект начинают перенимать и другие регионы», — отметил руководитель республики.

В Башкортостане в этом году, несмотря на все сложности приступили к строительству хосписа, детского центра онкологии и гематологии, продолжается строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра, поликлиники РКБ имени Куватова, введен хирургический комплекс онкодиспансера, в селах открыто 120 ФАПов.

«Таких сроков и объемов в республике еще не было. Мы признательны президенту нашей страны и правительству России. Башкортостан в этом году получил почти 100 млрд рублей помощи из федерального бюджета. Мы направили их на увеличение коечного фонда для больных коронавирусом, закуп лекарств, средств защиты, выплаты медикам и другие важные социальные цели. Башкортостан в числе первых приступил к вакцинации населения, в первую очередь медиков. Около 1000 врачей, более 600 медсестер и медбратьев сейчас находятся в госпиталях на переднем рубеже борьбы с ковидом. Многие студенты-медики и врачи-стажеры вышли на дежурство в уфимские больницы и работать антиковидными инспекторами. Около 8 тысяч медиков прошли специальное обучение и теперь готовы в любой момент приступить к лечению больных коронавирусом. Дорогие наши врачи, примите слова глубокой благодарности. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Берегите себя», — сказал Радий Хабиров.

Девять врачей республики сегодня были награждены орденом Пирогова, шесть медиков получили почетное звание «Заслуженный врач Башкортостана», еще четверо стали «Заслуженными работниками здравоохранения». Всего в списке награжденных 37 фамилий.