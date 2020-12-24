Фото: МЧС РБ, прокуратура РБ В Башкирии уволился прокурор района после резонансного пожара с гибелью 11 человек Фото: МЧС РБ, прокуратура РБ

В Башкирии уволился прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин. Как сообщало агентство «Башинформ», именно в этом районе, в деревне Ишбулдино, 15 декабря пожар в Доме милосердия унес жизни 11 пожилых людей. После страшной трагедии прокурор Башкирии Владимир Ведерников поручил прокурорам городов и районов провести проверки всех специализированных социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Сегодня стало известно, что прокурор Абзелиловского района покинул свою должность – спустя девять дней после происшествия.

«Булат Асылгужин уволился по собственному желанию», — прокомментировала «Башинформу» старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

Напомним, Булат Асылгужин приказом Генерального прокурора России был назначен на должность прокурора района в ноябре 2016 года.