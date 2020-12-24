Фото: организаторы Жителей Башкирии приглашают поддержать республику в конкурсе «Мастера гостеприимства» Фото: организаторы

Жителей Башкирии приглашают поддержать республику во втором сезоне конкурса по развитию профессионалов в сфере туризма «Мастера гостеприимства». Принять участие в конкурсе может любой гражданин России старше 18 лет, пройдя регистрацию на сайте до 15 января.

Главное условие – наличие идей о том, как улучшить индустрию гостеприимства в своем регионе. Участники могут представить авторские экскурсионные туры, гастрономические заведения, экскурсии, походы, музеи и прочее. Информацию о том, как правильно подать заявку на конкурс, можно найти в специальном видео от организаторов.

Представляя проект, каждый принимает участие в развитии индустрии гостеприимства Башкортостана и поддерживает республику на федеральном уровне.

«Участники конкурса могут не просто знакомиться друг с другом, обмениваться опытом, «налаживать» связи с экспертами, но и получить реальную поддержку в виде образовательного сертификата, приглашения на стажировку или работу в ведущие компании страны», — комментирует председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков.

В предыдущем сезоне Республику Башкортостан представляли девять полуфиналистов, прошедших в финал. Семь человек приняли участие в конкурсе по компетенциям, двое презентовали свои проекты.

Одна из них — Лейсан Сулейманова, она вошла в число 62 победителей по компетенциям. Помимо ценных призов, врученных участнице в финале конкурса, Лейсан получит необходимую помощь для своего проекта.

«Я участвовала с проектом «Уфа мистическая», которая входит в цикл экскурсий по Уфе. Целью было показать уфимцам и гостям столицы многообразие впечатлений от нашего города. Экскурсии по Уфе могут быть разными, и каждый раз, отправляясь на авторские маршруты «Suleyman Travel», можно открыть город с новой стороны. Полуфинал конкурса проходил в Уфе и показал, насколько высок уровень организации и участников: это были гиды, турфирмы, преподаватели в туризме, рестораторы, отельеры, то есть все, кто несет ответственность за гостеприимство», — поделилась впечатлениями участница конкурса.

«Участие в финале и победу среди 200 профессионалов со всей страны считаю большим счастьем. Здесь я поняла, что идеи, которые уже реализуются в мои проекты, нужны не только Башкирии, но и всей стране. Было особенно приятно, что Госкомитет РБ по туризму поддержал нашу команду финалистов в Москве. В этом году буду участвовать обязательно! И советую всем из сферы гостеприимства зарегистрироваться, ведь осталось всего три недели! Посвятите этому время, результат вас точно удивит и станет возможностью для профессионального роста», — призывает Лейсан Сулейманова.

Справка

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» и направлен на раскрытие потенциала профессионалов своего дела, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. В новом сезоне конкурса Ростуризм вводит сразу три дополнительные номинации: «Детский туризм», «Арктический туризм» и «Доступные путешествия для особенных туристов». Победители получат организационную и менторскую поддержку, продвижение, а также дополнительные баллы в грантовом конкурсе от Ростуризма.