Заваптекой Центра СПИД в Башкирии осуждена за незаконный сбыт противовирусных препаратов

В Башкирии осуждена 56-летняя бывшая заведующая аптекой Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, фармацевт признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение), ч. 2 ст.327 УК РФ (подделка документа).

«Суд назначил ей наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права заниматься фармацевтической деятельностью сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Подсудимая вину в совершении преступлений не признала», — прокомментировали в ведомстве.

Как установлено следствием, женщина в период с января по май 2018 года похитила вверенные ей антивирусные препараты, предназначенные для профилактики и лечения ВИЧ на общую сумму 970 тысяч рублей. Для этого

она подписала подложные отчеты о движении лекарственных средств, куда внесла недостоверные сведения о их расходовании. Похищенный антивирусный препарат обвиняемая вместе с подельниками сбыли неизвестным.

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