31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём

Все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

Такое же решение рекомендуется принять главам муниципалитетов и всем работодателям региона.

Аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций.

Согласно распоряжению, лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы Башкортостана, привлекаются к работе 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях