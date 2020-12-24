31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём Фото: Олег Яровиков
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём.
Напомним, инициативу партии «Единая Россия» сделать 31 декабря нерабочим днём поддержал Президент России Владимир Путин во время заседания Государственного совета.
Согласно распоряжению, лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы Башкортостана, привлекаются к работе 26 декабря с предоставлением выходного дня 31 декабря.
Аналогичное решение должны принять руководители республиканских государственных органов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций.
Такое же решение рекомендуется принять главам муниципалитетов и всем работодателям региона.
Все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.