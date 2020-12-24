Фото: Скриншот видео В Уфе на территории ледового городка на Советской площади автомобилисты устроили парковку Фото: Скриншот видео

В 2020-м году Советская площадь в Уфе, которую привыкли видеть заставленной автомобилями, преобразилась в ледовый городок и новогоднюю зону отдыха для горожан. Однако дети с родителями не успели по достоинству оценить старания местных властей, как по старой памяти автомобилисты вернулись на круги своя.

«Когда из парковки сделали новогоднюю площадь, а автомобилистам все равно, — написала агентству «Башинформ» уфимка. — Они готовы хоть на елке припарковаться. Да, конечно, мест нет. Но это же не значит, что они могут занимать зону для пешеходов».

Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе мэрии столицы Башкирии, такая ситуация возникла после уборки снега.

«Коммунальные службы специально освободили место для очистки территории. Автомобилисты, по всей видимости, успели воспользоваться ситуацией. Сегодня там установят полноценные блоки и транспорт не сможет попасть на территорию городка», — отметили в администрации города.

Напомним, что ежедневно на Советской площади в Уфе работают эвакуаторы и экипажи ДПС.