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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Парад Дедов Морозов пройдет в Уфе 26 декабря

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Парад Дедов Морозов пройдет в Уфе 26 декабря Фото: Валерий Шахов

Традиционный парад Дедов Морозов в Уфе в этом году поменял свой формат и пройдет в виде автопробега. В субботу, 26 декабря, главные герои Нового года семи районов столицы Башкортостана, победившие в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», начнут автопробег от ёлки, расположенной на площади имени Салавата Юлаева, проедут по главным улицам столицы – Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября.

Мероприятие завершится представлением перед центральной ёлкой на площади имени Ленина. Начало автопробега – в 11 часов, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Парад Дедов Морозов
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