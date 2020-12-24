Фото: Валерий Шахов Парад Дедов Морозов пройдет в Уфе 26 декабря Фото: Валерий Шахов

Традиционный парад Дедов Морозов в Уфе в этом году поменял свой формат и пройдет в виде автопробега. В субботу, 26 декабря, главные герои Нового года семи районов столицы Башкортостана, победившие в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов», начнут автопробег от ёлки, расположенной на площади имени Салавата Юлаева, проедут по главным улицам столицы – Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября.

Мероприятие завершится представлением перед центральной ёлкой на площади имени Ленина. Начало автопробега – в 11 часов, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.