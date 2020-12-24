Башкирия в числе лучших регионов ПФО по реализации общественных проектов

Башкирия за патриотическое воспитание и участие в подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получила памятную медаль. Подписал награду для Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ президент России Владимир Путин. Республика активно поддерживает и реализует общественные проекты Приволжского федерального округа, которые проводятся по инициативе полпреда Игоря Комарова.

В 2020 году Башкирия во второй раз стала победителем в общественном проекте «Герои Отечества» в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества». Награды получили победители конкурса «Лучший военно-патриотический клуб», по итогам которого III место и сертификат на 40 тысяч рублей выиграл военно-патриотический клуб «Ватан» города Салавата.

Также регион признан лидером в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти) в слете поисковых отрядов «Никто не забыт».