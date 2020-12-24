Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↑

EUR 91.98 ↑

24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госдума приняла закон, за клевету в интернете теперь могут оштрафовать до 1 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Госдума приняла закон, который вносит поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса России («Клевета»). Ее дополнили положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.

Законом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет; клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госдума, интернет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице и тумане
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном погодном явлении – гололеде. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 декабря до 20.00 часо
Житель Уфы выиграл в лотерею автомобиль
Давняя мечта о смене автомобиля у пенсионера из Башкирии Марата Гареева сбылась благодаря лотерее. Мужчина много лет играет в лотерею и так повезло ему в
В МЧС рассказали, как с 2021 года будут работать новые правила противопожарного режима
О новых правилах противопожарного режима, которые в России вступят в силу с 1 января 2021 года, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал дир
В Башкирии один из мэров заразился коронавирусом
Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился COVID-19. Он сообщил в соцсетях, что сейчас находится на больничном. «Друзья, Covid-19 добралс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть