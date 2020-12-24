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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Алмаз Карагулов из Башкирии получил титул «Мистер Студенчество ПФО 2020»

ОБЩЕСТВО

В Саратове завершился Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020».

На конкурс были заявлены 74 участника из 42 регионов России. В конкурсе принимали участие все вузы страны. Его участники представили свои презентационные и творческие номера и поучаствовали в дефиле.

Республику Башкортостан на конкурсе представлял студент БГАУ Алмаз Карагулов. По итогам конкурса он вошел в топ-9 лучших студентов страны и стал обладателем титула «Мистер Студенчество Приволжского федерального округа 2020». Также Алмазу вручили номинацию «Мистер Дружба».

Алмазу Карагулову 22 года, его рост – 187, он родом из Бурзянского района. Учится на 1 курсе энергетического факультета по специальности «агроинженерия». Увлекается спортом, лидер команды КВН.

Организаторами конкурса в 2020 году выступили Росмолодежь, Российский Союз Молодежи и Саратовская государственная юридическая академия.

 

Лейла Аралбаева

Теги: конкурс, студенты
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