В Башкирии чиновников и депутатов обязали отчитываться о купленных биткоинах

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, обязывающий чиновников и депутатов отчитываться о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Эта обязанность предусмотрена при подаче сведений о доходах и расходах, она касается депутатов республиканского парламента, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных гражданских и муниципальных служащих.

«Сведения необходимо предоставлять на себя, супругу или супруга и несовершеннолетних детей. Отчитываться нужно в тех случаях, когда суммы сделок превышают доход за последние три года», — пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Говоря о мотивах принятия закона, председатель парламента пояснил, что мера нацелена на минимизацию коррупционных рисков.

«Оборот криптовалют в настоящее время слабо подвержен какому-либо контролю. В результате возникает практически неконтролируемый денежный поток большого объема, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции. Это может иметь крайне неблагоприятные последствия. Целесообразно было бы внедрить систему государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой. Это прерогатива федерального центра. Мы же сделали то, что в наших полномочиях, – минимизировали вероятность использования криптовалют в коррупционных схемах на территории нашей республики», — отметил Константин Толкачев.