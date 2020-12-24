В Башкирии впервые пройдет региональный этап премии «Щит и Роза»

В Башкирии впервые пройдет региональная премия «Щит и Роза». Общественная награда вручается лучшим по профессии сотрудницам «силовых» министерств и ведомств, ветеранам за их многолетний труд и передачу опыта молодому поколению, отличникам профильных учебных заведений, а также спортсменам за высокие показатели. Соорганизатором проведения премии выступило региональное отделение «Единой России».

Советник председателя Ассоциации правоохранительных органов спецслужб РФ Эльвира Тропынина рассказала, победители будут определены в четырех номинациях: «За верность служебному долгу», «За многолетнюю службу Отечеству», «За отличие в учёбе» и «За вклад в борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции».

«Кураторы ведомств подготовят анкеты номинантов и все необходимые материалы о их деятельности. Затем пройдет очередное заседание оргкомитета», — отметил председатель Ассоциации правоохранительных органов спецслужб России Вадим Лапко.

Лауреаты регионального этапа представят республику на финале конкурса в Москве 26 февраля 2021 года. В церемонии награждения примут участие руководители министерств и ведомств, известные политики, спортсмены, видные государственные и общественные деятели.