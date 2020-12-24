Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

В субботу в республике без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного.

По информации Башгидромета, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 3-8метров в секунду.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

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