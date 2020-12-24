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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 3-8метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 7-12 градусов.

В пятницу прогнозируется местами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами до 10 мороза. Днем — минус 7-12 градусов.

В субботу в республике без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — минус 16-21 градус, местами до 11 мороза. Днем — минус 6-11 градусов.

 

Галина Бахшиева

Теги: погода
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