Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.
По информации Башгидромета, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 3-8метров в секунду.
Температура воздуха днем — минус 7-12 градусов.
В пятницу прогнозируется местами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами до 10 мороза. Днем — минус 7-12 градусов.
В субботу в республике без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного.
Температура воздуха ночью — минус 16-21 градус, местами до 11 мороза. Днем — минус 6-11 градусов.