Фото: Олег Яровиков Депутаты Госдумы приняли закон о повышении возраста молодежи до 35 лет Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении возраста молодежи до 35 лет Депутаты Государственной Думы принял в третьем, окончательном чтении базовый законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Закон призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения», «молодой специалист» и другие.

«Закон также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно (сейчас — только до 30 лет). Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи. Он позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания. Это очень важно, учитывая тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения», — прокомментировал депутат Госдумы от Башкортостана Рамзил Ишсарин.

«Во времена, когда с высоких трибун нас пытались убедить, что государство не должно работать с молодежью, в Башкортостане учредили Государственный комитет по делам молодежи. Соответствующие структуры были созданы в районах и городах. И прошедшие годы показали, что эти меры были правильными. Сложились и развиваются эффективные направления работы с молодежью. Важное внимание мы уделяли патриотическому и нравственному поколению, в республики возродили пионерию, появились новые молодежные общественные организации. И сегодня руководство республики принимает эффективные меры для поддержки молодого поколения, приняты региональные программы по поддержке молодых специалистов, которые возвращаются для работы в сельскую местность. Евразийский научно – образовательный центр мирового уровня, который будет построен в Уфе за федеральные деньги, привлечет в республику много талантливых молодых ребят и это, безусловно, большая победа властей Башкортостана», — отметил Рамзил Ишсарин.

Парламентарий напомнил, что наша республика первой среди российских регионов приняла закон «О государственной молодежной политике».

По словам депутата, новый федеральный закон дает основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе.

Основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя «воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций», поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг.

Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.