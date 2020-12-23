Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

18 детям из двух многодетных семей Уфы подарили «Новогоднее чудо» Сегодня в Уфе активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане и партнер всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – Всемирный курултай башкир в рамках проекта ОНФ «Новогоднее чудо» поздравили с наступающим праздником детей из многодетных семей.

Семьи Фаттаховых и Валиевых, каждая из которых воспитывает по девять детей, получили продуктовые наборы и канцелярские товары, закупленные на средства Фонда президентских грантов, и сладкие подарки от уфимского предпринимателя Вадима Загитова.

Настоящий волшебный праздник подарили ребятам эксперт ОНФ, заместитель председателя Госсобрания Эльвира Аиткулова и народный артист России Хурматулла Утяшев, которые пришли в образах Снегурочки и Деда Мороза.

«Всемирный курултай башкир стал победителем специального конкурса фонда для помощи пострадавшим в период пандемии. Всего по гранту получили сто наборов, пятьдесят из них предназначены людям старшего поколения, пятьдесят — для многодетных семей. Для последних помимо продуктов, предусмотрены канцелярские товары, необходимые для школьников. Для нас большая радость накануне Нового года передать подарки нашим замечательным адресатам. Для детей сегодня свершилось настоящее новогоднее чудо. Пандемия – не повод оставаться без праздника», — отметила Эльвира Аиткулова.