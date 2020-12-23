Председатель Госсобрания Башкирии исполнит заветные желания троих детей

Фото: пресс - служба главы Башкортостана





Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Спикер парламента снял три шара с новогодней елки, установленной в ГКЗ «Башкортостан», и прочел написанные на них пожелания.

«Аман Тагиров, ему четыре года. Мечтает о домашнем спортивном комплексе, – зачитал Константин Толкачев. – Екатерина Холстинина, 13 лет. Мечтает о велосипеде. А это пожелания от ребят из Янаульской коррекционной школы-интерната: дети хотят получить в подарок видеокамеру и сладости. С удовольствием выполню все пожелания. Накануне Нового года приятно почувствовать себя Дедом Морозом и подарить детям немного волшебства».

Вместе со спикером парламента в акции приняли участие депутаты Государственного Собрания Эльвира Аиткулова, Владимир Нагорный, Салават Хусаинов, Шамиль Шарипов, Альберт Лукманов, Айдар Якупов, Заки Алибаев. Каждый из парламентариев также взял на себя исполнение трех желаний.

Среди будущих подарков от депутатов – световой стол-песочница, игрушечная железная дорога, лыжный комплект, велосипед, сноуборд, шведская стенка, беспроводная колонка, каркасный бассейн, большая говорящая кукла, книга о Гарри Поттере.

«Елка желаний» – яркий и своевременный проект, – поделился впечатлением Константин Толкачев. – В этом году из-за пандемии не получится провести традиционный большой праздник с играми и хороводом, поэтому такие новогодние проекты особенно важны. Если каждый сделает хотя бы одно доброе дело, мир станет чуточку светлее и лучше».