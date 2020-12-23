Фото: ИА «Башинформ» В МЧС Башкирии дали рекомендации по покупке фейерверков и петард Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане проходят профилактические рейды по недопущению происшествий, связанных с пиротехническими изделиями. 23 декабря сотрудники республиканского МЧС прошли по местам продажи пиротехнических изделий и осмотрели торговые точки — проверяли, есть ли сертификаты на пиротехнику.

«Отдельное внимание было уделено условиям хранения и обеспечению пожарной безопасности, наличию первичных средств пожаротушения и умению их правильно применить в случае возникновения пожара», — сообщили в МЧС РБ.

С продавцами спасатели провели инструктажи по пожарной безопасности, покупателям напомнили правила приобретения и использования пиротехники.

«При покупке необходимо проверить срок годности и состояние упаковки пиротехнического изделия, а также убедиться в наличии на ней подробного описания на русском языке. Хранить пиротехнику нужно в сухом помещение. Место должно быть выбрано вдали от отопительных приборов, источников огня и прямых солнечных лучей», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Башкирии петарды, фейерверки и салюты покупать только в специализированных магазинах, ведь некачественные взрывчатые вещества могут привести к неприятным последствиям.