Фото: Олег Яровиков «Парад снегурочек» и «Семейные игры» - полная афиша мероприятий в Башкирии на Новый год Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане в преддверии Нового года и в период длительных зимних каникул запланировано большое количество праздничных мероприятий. Принять участие в них можно будет как офлайн, так и офлайн. Помимо новогодних представлений в городах и районах республики пройдут спортивные и культурные мероприятия, конкурсы и фестивали, где каждый житель и гость региона сможет найти занятия по душе, весело и с пользой провести время со своей семьей.

СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 19 декабря у подножия горы Торатау заработала резиденция башкирского деда Мороза — Кыш бабая.

2 января 2021 будут проведены мероприятия, посвященные охране окружающей среды. Для школьников на площадках муниципальных районов и городских округов в режиме офлайн будет проведена акция по изготовлению и установке кормушек для птиц, далее будет организована онлайн-викторина на знание орнитофауны.

31 декабря в Уфе на площади Ленина перед Горсоветом в 22.30 состоится традиционный новогодний концерт. Там же в 2 часа ночи 1 января запустят новогодний фейерверк. Интерактивную карту с отображением всех новогодних активностей в столице республики в период с 25 декабря по 14 января можно найти здесь.

С 3 по 14 января нового года в республике пройдут «Новогодние семейные игры – 2021». Программа Новогодних семейных игр разделена на 2 блока:

Спортивный и интеллектуально-познавательный.

Первый блок – с 3 по 6 января 2021 года – с целью обеспечения максимальной безопасности будет организован на улице. Виды игр: бег на лыжах, катание на санках на время, хоккей в валенках.

С 12 по 14 января 2021 года будет организован второй блок новогодних семейных игр – познавательно-интеллектуальный, который включает в себя такие мероприятия, как: республиканский онлайн-хакатон по виртуальной и дополненной реальности; интеллектуальные настольные игры в онлайн-режиме #ИграемДома; лекторий для школьников на знание культуры, истории народов; челлендж-марафон «В ритме ПДД»; республиканский конкурс «Битва интеллектов»; фестиваль профессионального самоопределения «Профсреда».

10 января 2021 года в Башкортостане пройдет кулинарный флешмоб «День национальной кухни». Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого надо разместить в социальных сетях под хэштэгом #БлюдоНовогоднегоСтола любимый рецепт национального блюда. Флешмоб «День национальной кухни» — это заранее спланированная массовая акция, в которой шеф-повара республики готовят свои любимые праздничные блюда новогоднего стола.

2-10 января в Национальном музее РБ пройдет музейная акция «Ура каникулы!»

11 января в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ запланирована книжная выставка «Всей семьей у книжной полки».

Подробнее о том, как и где провести первые дни Нового года подскажет «Календарь семейных событий».

КУЛЬТУРА

С 1 по 4 января 2021 года в Уфе пройдёт Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA», ставший уже традиционным для столицы Башкирии. Праздник обещает стать одним из самых насыщенных, ярких и интересных зимних событий страны. На четыре дня жители и гости Уфы по-настоящему погрузятся в атмосферу новогоднего настроения.

1 января 2021 года — Конкурс карнавальных костюмов. Игры, музыка, танцы и настоящий новогодний карнавал. Начало в 17:00. Место проведения — парк «Ватан». В конкурсе примут участие все желающие, пришедшие на праздник в оригинальных карнавальных костюмах и прошедшие регистрацию на сайте фестиваля.

2 января 2021 года — открытие Зимнего сабантуя. Начало в 12 часов. Место проведения — парк «Ватан». Гости и жители Уфы смогут принять участие в эксклюзивных зимних развлечениях: лыжно-лучном биатлоне, катании на лошадях, боях мешками. Впервые в Башкирии пройдёт Конкурс самоваров. Обладатели самоваров могут продемонстрировать своего пузатого друга, растопить самовар, заварить свежий горячий чай и проявить творчество в презентации гостеприимства. Участие в конкурсе возможно после регистрации на портале «TERRA ZIMA». Лучший самоварщик получит приз — 50 тысяч рублей.

3 января — Всероссийский Парад Снегурочек. Начало в 14 часов. Место сбора — Конгресс-холл «Торатау», шествие следует по ул. Заки Валиди. Красочное и яркое мероприятие возглавит российская звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. В параде примут участие все желающие, обязательное условие – наличие костюма Снегурочки и регистрация на портале. Шествие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Снегурочка, которая по мнению жюри наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей.

4 января — Парад конно-санных экипажей. Начало в 14.00. Место проведения — набережная реки Белой. Парад стартует от спуска у парка «Ватан». В рамках парада проводится конкурс на самое яркое, красочное и оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа. Гостей ждёт катание на лошадях, живая музыка, песни под баяны и весёлое настроение.

Подробный календарь культурных мероприятий в городах и районах республики доступен здесь.

СПОРТ

27 декабря в Уфе пройдет открытый республиканский турнир по силовому экстриму «Урал Батыр» Эльбруса Нигматуллина. Место его проведения — Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталовой Р.А. (пр. Дружбы Народов, 47)

Начало соревнований — в 12 часов.

Мероприятие пройдет без участия зрителей, запланирована прямая трансляция с турнира.

В этот же день в каждом районе республики запланирован «День батыров». Участников ждут снежные бои, командные игры, «Царь горы» и другие.

1 января в 12 часов во всех муниципальных районах и городских округах республики состоится «Забег обещаний».В Уфе старты состоятся вокруг Гостиного Двора и ПКиО «Кашкадан».

На Забеге обещаний участники побегут в масках, разделенными потоками в целях целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Участие бесплатное для всех желающих, медицинские справки не требуются.

Забег можно пробежать в комфортном темпе или пройти скандинавской ходьбой.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке, распечатать стартовый номер, который придёт на личную почту и написать на нем свои планы на 2021-й год.

На этот же день запланирован «День башкирской (скандинавской) ходьбы».

3 января — день зимних игр: хоккей, зимний футбол, лыжные соревнования, зимняя рыбалка и семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья».

13 января в формате онлайн пройдет открытый республиканский турнир по шахматам «Чемпионат чемпионов».

ЯРМАРКИ

С 17 декабря в Уфе заработали Ёлочные базары. В этом году торговля хвойными деревьями организована на 79 площадках столицы. Купить пушистую красавицу можно будет вплоть до 31 декабря.

С 23 по 26 декабря в Уфе в «ВДНХ-Экспо» будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Свою натуральную продукцию — мясо, сыры, молочные продукты, колбасные, хлебобулочные, кондитерские изделия на ярмарке представят лучшие сельхозкооперативы республики.

На всех мероприятиях будут работать антиковидные инспекторы и соблюдаться правила безопасности для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года.