В Уфе найдена пропавшая без вести 15-летняя девочка
В Уфе найдена пропавшая без вести 15-летняя девочка Фото: сайт МВД РБ
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшей без вести 15-летней девочки. На сайте МВД Башкирии на ориентировке несовершеннолетней появилась красная «печать» — «Найдена. Жива».
О подростке ничего не было известно две недели. Напомним, она пропала 9 декабря. Как выяснилось, все это время она находилась у родственницы, проживающей в Уфе. У нее-то дома полицейские и нашли пропавшую девочку. К слову, школьница не в первый раз уходит из дома.