«Башнефть» вручила корпоративные стипендии и гранты лучшим студентам и преподавателям

В Уфе компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») вручила ежегодные корпоративные стипендии и гранты студентам и преподавателям учебных заведений Башкортостана.

В этом году получателями стипендий компании стали 50 студентов, обладателями грантов – 33 преподавателя республики. За последние 11 лет «Башнефть» уже выделила около 590 корпоративных стипендий и с 2017 года – 114 грантов.

Как пояснили на церемонии вручения премий и грантов-2020, состоявшейся в УГНТУ, с помощью таких стипендий крупнейшая промышленная компания республики рассчитывает привлечь студентов к научно-практической деятельности, сформировать кадровый резерв из перспективной молодежи, а также повысить престиж профессий нефтегазовой отрасли.

В свою очередь, грантовая программа «Башнефти» нацелена на поддержку преподавателей, курирующих студенческие научные проекты и активно участвующих в профориентационной работе.

«Для нас создание достойной смены – это ключевая задача. На повестке дня стоит вопрос обеспеченности кадрового потенциала, – отметил и.о. заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом ПАО АНК «Башнефть» Эльмир Ульданов . – А так как в современном мире технологии быстро меняются, подхватить их зачастую может только грамотная, креативная молодежь. Именно она поможет компании «Башнефть» быть в тренде мирового развития».

Традиционно, среди получателей стипендий «Башнефти» — студенты ведущих вузов Башкортостана — УГНТУ, УГАТУ и БашГУ. Всего 26 человек. Для получения корпоративной стипендии «Башнефти» необходимо пройти жесткий конкурс, отметили на церемонии.

В числе обязательных требований к студентам-кандидатам на получение корпоративных стипендий — очная форма обучения, хорошая успеваемость, участие в межвузовских олимпиадах, научных конференциях, а также успешное прохождение практики или стажировки в «Башнефти», «Роснефти».

«Быть поощренным такой серьезной компанией — серьезное достижение для любого студента, — сказал один из стипендиатов «Башнефти», студент УГНТУ Владислав Горский. — Я уже работаю в «Башнефти» и планирую в дальнейшем работать там же. Свой карьерный рост я вижу именно в этой компании».

Помимо качественной подготовки будущих специалистов для нефтегазовой отрасли, компания «Башнефть» уделяет большое внимание научно-техническому сотрудничеству с преподавателями. Так, в этом году из 23 научно-педагогических работников 21 работает в УГНТУ, двое — в БашГУ. Размер корпоративного гранта на одного человека составляет 100 тысяч рублей.

«В настоящее время мы с сотрудниками нашей кафедры и студентами старших курсов работаем над проблемой цифровизации нефтегазохимических процессов, — рассказала журналистам заведующая кафедрой нефтехимии и химической технологии УГНТУ Татьяна Просочкина . — Получение корпоративного гранта открывает для нас дополнительные возможности. Тесное взаимодействие с предприятиями «Башнефти» будет продолжено. В частности, с ПАО «Уфаоргсинтез», с которым мы будем работать над совместными проектами».

Кроме материальной поддержки вузов, компания «Башнефть» в третий раз поощрила корпоративными стипендиями и грантами талантливых студентов и преподавателей ссузов Башкортостана. В этом году корпоративных стипендий и грантов «Башнефти» удостоились 24 учащихся и 10 преподавателей ссузов региона — Октябрьского нефтяного колледжа им. Кувыкина и Уфимского топливно-энергетического колледжа.

«Приятно отметить, что взаимодействие между учебными заведениями Башкортостана и компании «Башнефть» вышло на принципиально качественный уровень, — подчеркнул ректор УГНТУ Олег Баулин . — Если говорить о грантах для наших преподавателей, то это не просто фактор материального стимулирования коллег, но и факт признания их научного труда, направленного на развитие главной нефтяной компании нашей республики. Уверен, что в следующем году мы реализуем на порядок больше проектов в интересах «Башнефти».

«Башнефть» совместно с образовательными учреждениями Республики Башкортостан реализует ряд других важных проектов. На базе высших учебных заведений при поддержке «Башнефти» открыты несколько кафедр и магистерских специальностей по различным направлениям нефтегазовой сферы. В двух средних школах созданы «Роснефть-классы», в которых старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, что повышает их возможности поступления в вузы на специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли, в первую очередь в УГНТУ.