Фото: Ксения Калинина Жители Башкирии теперь могут зарегистрировать свой автомобиль через центр «Мои документы» Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 23 декабря впервые у местных жителей появилась возможность зарегистрировать своё транспортное средство через центр «Мои документы». Пока услуга оказывается только в операционном зале «Мои документы» в торговом центре «Аркада» один раз в неделю — во вторник с 10.00 до 17.00 часов.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, документы принимаются непосредственно сотрудниками МФЦ, а сотрудник отделения технического надзора и регистрации автомототранспорта УГИБДД МВД России по Уфе здесь же, на площадке возле офиса, проведёт все необходимые регистрационные действия.

Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 333 31 00, а также при личном обращении в офис.

«В дальнейшем будет рассмотрен вопрос увеличения количества приёмных дней и числа офисов, в которых будет оказана данная услуга.», — сообщили в ведомстве.