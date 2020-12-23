В Уфе росгвардейский Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом

Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ



Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

В Башкирии росгвардейские Дед Мороз со Снегурочкой поздравили 30 семей с детьми с наступающим Новым годом. Первыми приняли у своего дома сказочных персонажей 10-летняя Вилена и 8-летний Вильдан. Они хорошо подготовились — наперебой и с выражением рассказывали стихотворения. Еще одну остановку сделала праздничная делегация возле служебного дома военнослужащих Росгвардии. Выходящего из патрульной машины Деда Мороза сложно было не заметить, и вслед за ним к детской площадке подтягивались мамы с детьми и из близлежащих домов. Все они получили подарки и сюрпризы.

«Новый год — время чудес и для взрослых, и для детей. Очень важно находить время и способы поделиться хорошими эмоциями даже в такое сложное время. Мы ушли от привычного формата в силу обстоятельств и поздравляем ребятишек во дворе, ведь на детской площадке почти у всех сейчас стоят новогодние ёлки», — пояснила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан подполковник Наталья Трутнева.

Четырехгодовалый Камиль получил в подарок богатырский меч и щит, о которых мечтал весь год. Он пообещал, что вырастет большим и сильным и будет защищать Родину, как полагается всем богатырям. Посетил росгвардейский Дед Мороз и 8-летнюю Каролину, чей дядя служит в Росгвардии. В мае этого года девочка первой заметила пожар в доме, где была с бабушкой. Несмотря на то, что двери были заблокированы огнем, девочка не растерялась. Подручными средствами она разбила окно в комнате и помогла престарелой родственнице выбраться из горящего дома, только после чего покинула дом сама.

Еще одну остановку сделали возле дома годовалого Аскара, семья которого собирала средства для спасения его жизни. У сына спецназовца диагностировали спинально-мышечную атрофию I типа, а препарат, способный его излечить, стоит 180 миллионов рублей. В течение прошлого года росгвардейцы как могли, помогали собрать необходимую сумму. Поэтому обойти вниманием этого малыша росгвардейский Дед Мороз никак не мог. Главное желание семьи Исхаковых — спасти своего сына — сбылось. Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, сбор средств закрыт, так как только вчера вечером был опубликован пост, что разыгран последний укол в уходящем году, результата розыгрыша семья до позднего вечера не знала, но потом выяснили, что именно Аскару выпал жребий, и он теперь счастливый получатель бесплатного укола Золгенсма. Мальчик будет жить.

Тем временем, росгвардейский Дед Мороз продолжает свое шествие. 24 декабря он вместе со своей внучкой посетит детский дом и вручит подарки воспитанникам учреждения. Кроме подарков детей ждёт и новогодний сюрприз — целую корзину печенья с предсказаниями на Новый год приготовили для них сотрудницы ведомства.