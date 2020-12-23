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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С нового года в городах и районах Башкирии начнут открывать платные медвытрезвители

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С нового года в городах и районах Башкирии начнут открывать платные медвытрезвители Фото: Олег Яровиков

С 1 января 2021 года города и районы Башкирии смогут открывать платные медицинские вытрезвители. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Как рассказал «Башинформу» один из авторов законопроекта, депутата Госдумы Зариф Байгускаров, необходимость возрождения в России системы медвытрезвителей назрела уже давно.

Напомним, система учреждений, которая давала возможность человеку не замерзнуть на улице, была закрыта в 2011 году. Около 100 лет, до 1992 года отрезвляющие заведения работали при Министерстве внутренних дел, после их функции перешли медучреждениям.

﻿«С тех пор пьяных, можно сказать, никто не подбирает. Ежегодно в стране от переохлаждения гибнет более 10 тысяч пьяных, в Башкортостане по разным данным — от 170 до 203 человек. И это не учитывая несколько десятков тысяч лиц, которые от обморожений получают инвалидность. Кроме того, более 30% преступлений совершаются в состоянии опьянения. Этим законом теперь в субъектах, к примеру в Республики Башкортостан, у муниципальных образований будет возможность создавать такие медвытрезвители. Знаю, что муниципалитеты смотрят на это положительно, разговаривал с главами, по их словам, данная инициатива очень нужная — умирающих от переохлаждения много. Медвытрезвители могут быть созданы на базе соцучреждений, либо пустующих зданий».
Новым законом предусмотрено создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что позволит регионам брать плату за услуги со своих клиентов.

﻿«Примерно, это будет две тысячи рублей в сутки за обслуживание, оказание медпомощи, ночевку. Мы одновременно внесли изменения в Закон о полиции, теперь пьяных с улиц смогут подбирать полицейские. До этого у них таких полномочий не было. Пьяных смогут привозить в медучреждения и простые жители. В учреждении человека осмотрит фельдшер, если понадобится — вызовет скорую помощь. Человек, отрезвев, в течение определённого времени должен будет оплатить свое пребывание в учреждении. В случае отказа, документы будут передаваться для взыскания долга в службу судебных приставов. Но, я не думаю, что будут возникать с этим какие-то сложности. Наоборот, скажет: спасибо, что спасли жизнь. Если мы таким образом спасем от гибели и инвалидности хотя бы 20-30 человек, — значит уже не зря. Много было противников этого законопроекта, они говорили, что мы создаем их для бомжей. Во первых, бомжи тоже наши граждане, и мы не вправе их бросить, во вторых, среди пьяных много обычных людей, которые выпили без меры от радости, горя..»

 

ИА «Башинформ»

Теги: законопроект
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