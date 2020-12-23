Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!»

ОБЩЕСТВО
Фото: Александр Соколов

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» Фото: Александр Соколов

Республика Башкортостан присоединилась к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!». Активисты движения «Волонтёры Победы» встретятся с участниками и инвалидами Великой Отечественной войны по всей республике и поздравят их с наступающим Новым 2021 годом.

Праздничная акция стартовала 22 декабря в городе Октябрьском. Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навестили участника Великой Отечественной войны Ефима Косткина.

Ефим Андриянович служил в составе 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, во время форсирования реки Одер был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени.

«Важно уделять внимание ветеранам войны не только 9 мая и не только в Год памяти и славы, но и в повседневной жизни, к счастью, у нас есть такая возможность», — сказал специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин.

Акция проходит в регионе не первый год, мероприятие стало доброй традицией как для ветеранов войны, так и для молодежи.

 

ИА «Башинформ»

Теги: праздник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть