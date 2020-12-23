Фото: Александр Соколов Башкирия присоединилась к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» Фото: Александр Соколов

Республика Башкортостан присоединилась к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!». Активисты движения «Волонтёры Победы» встретятся с участниками и инвалидами Великой Отечественной войны по всей республике и поздравят их с наступающим Новым 2021 годом.

Праздничная акция стартовала 22 декабря в городе Октябрьском. Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навестили участника Великой Отечественной войны Ефима Косткина.

Ефим Андриянович служил в составе 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, во время форсирования реки Одер был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени.

«Важно уделять внимание ветеранам войны не только 9 мая и не только в Год памяти и славы, но и в повседневной жизни, к счастью, у нас есть такая возможность», — сказал специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин.

Акция проходит в регионе не первый год, мероприятие стало доброй традицией как для ветеранов войны, так и для молодежи.