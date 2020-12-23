Как узнать о состоянии близких, лечащихся в больнице с COVID-19?

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге рассказала, как можно узнать о состоянии близких, лечащихся в больнице с COVID-19.

По ее словам, общую информацию о состоянии здоровья родственника можно получить ежедневно с 15 до 17 часов по горячим линиям справочной службы госпиталей. Полный список телефонов горячих линий можно найти на сайте Минздрава РБ на главной странице в окошке «Горячая линия».

Также в ведомстве напомнили, что работают круглосуточные «горячие линии Минздрава РБ» по вопросам коронавирусной инфекции 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20. Усиленно работает телефон 13-01. Для вызова скорой неотложной медицинской помощи работают номера: 103, 113.