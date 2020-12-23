В Уфе хирурги больницы скорой медпомощи провели уникальную операцию
В Уфе хирурги больницы скорой медпомощи провели уникальную операцию Фото: сайт Минздрава РБ
В Уфе хирурги Больницы скорой медицинской помощи успешно провели уникальную операцию. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РБ, медики установили потоковый плетеный стент особой конструкции в артерию пациента на уровне аневризмы.
Такая операция стала доступна благодаря новому ангиографу. Медицинское оборудование республика получила по программе национального проекта «Здравоохранение».
«Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и после реабилитации вернется к привычному образу жизни», — сказали в Минздраве РБ.
Агентство «Башинформ» запросило подробности операции в министерстве. Новость дополняется.