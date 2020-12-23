Курултай башкир вручает подарки семьям, где воспитывается четверо и более детей







Курултай башкир вручил подарки семьям, где воспитывается четверо и более детей. Многодетные семьи в Гафурийском, Давлекановском, Благоварском, Кармаскалинском районах получили посылки от Деда Мороза. Проект реализуется на грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом Президентских грантов. Конкурс проводился на программы помощи категориям лиц, больше всего пострадавшим во время самоизоляции и эпидемии COVID-19. Всемирный курултай башкир стал победителем этого конкурса. Семьи, в которых воспитываются четыре и более детей, получили наборы социальной помощи от Всемирного курултая башкир и Общероссийского народного фронта: канцелярские товары, продуктовые наборы. Развозит подарки адресатам Дед Мороз.

«Мы уже получаем благодарные отзывы от этих семей. В условиях пандемии всем нам пришлось непросто, а особенно многодетным. Пандемия ударила по всем. Дети все равно остаются детьми и ждут новогоднего чуда. Дед Мороз создал атмосферу праздника, волшебства и радости. Это так нужно нам всем в конце этого непростого года»,— говорит Гульшат Ибрагимова, председатель Региональной общественной организации совет матерей «Материнское сердце».

Подарки получат более 50 семей, автомобиль с подарками отправится и в Альшеевский, Бижбулякский, Миякинский районы.