Коронавирус в Башкирии: Рекорд по заболевшим; миллион доз; кто не подлежит вакцинации

В Минздраве Башкирии рассказали, когда в республике начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции и закончится пандемия.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Рекорд по числу заболевших. По данным Минздрава на 22 декабря, в Башкирии за сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 162 человека – это рекордный показатель с начала пандемии. Общее количество инфицированных в республике составило 17 581. В стационарах сейчас лечатся 852 человека, из них в тяжелом состоянии 55 пациентов, 13 — на ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 2 757 человек с легкой формой заболевания.

За неделю, с 16 по 22 декабря, в Башкирии от COVID-19 скончались 18 человек. Один летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки, сообщила 22 декабря на брифинге замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 126 человек.

Новый ковид-госпиталь принял первых пациентов. 21 декабря 12 первых пациентов принял новый инфекционный центр в Стерлитамаке. К смене приступили семь врачей, 38 медсестер, две санитарки. Сейчас идет доукомплектация штата и пополнение новыми сотрудниками. Напомним, в новом суперсовременном инфекционном центре, построенном в рекордно короткие сроки, предусмотрено оказание медпомощи по профилю «инфекционные болезни», «терапия», «внутренние болезни», «хирургия», «акушерство-гинекология». Госпиталь открыли 19 декабря. На его возведение из бюджета Башкирии было выделено 2,19 млрд рублей.

Миллион антиковидных доз. В Минздраве Башкирии назвали предварительные сроки начала массовой вакцинации жителей Башкирии от СOVID-19. Как рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Ирина Кононова, «массовая вакцинация населения у нас планируется в первом квартале 2021 года, после получения основной части вакцины – более миллиона доз». Напомним, добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в республике 9 декабря. 13 декабря в регион поступило 1900 доз третьей партии вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». В первую очередь вакцинируют врачей, учителей, полицейских и соцработников. Ранее препарат ввели 42 медикам, работающим в ковид-госпиталях республики. Осложнений после вакцинации не было, по результатам ИФА зафиксированы высокие титры антител.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, вакцинация в стране продолжится и в период новогодних праздников. При этом не подлежат вакцинации граждане, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции), предупредили в ведомстве.

Когда закончится пандемия коронавируса? Ответ на этот вопрос дал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин 22 декабря на канале БСТ. «По нашим прогнозам, в нормальный рабочий ритм мы должны перейти начиная со второго полугодия. Через полгода», — сказал министр.

А через пять лет коронавирус видоизменится, но будет вызывать меньше осложнений. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, который распространяется с большей скоростью. Однако, по словам инфекциониста, все вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение, «но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса». «Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — заключил инфекционист. То же самое, по его словам, сейчас наблюдается в Англии: «вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

Британия под запретом. При этом, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас в России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании. Всего в России зафиксировано 2 906 503 случая заражения, из них новых — 28 776. За сутки умер 561 человек, за весь период — 51 912. В мире от ковида умерли уже более 1,7 млн человек, заразились более 77 млн. С 1 января 2021 года Великобритания, в связи с выходом из Евросоюза, войдет в список третьих стран, поездки в которые ЕС запрещает из-за пандемии коронавируса.