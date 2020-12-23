В ООО «Башкирская медь» запущен в работу новый модульный медицинский пункт







ООО «Башкирская медь» приобретен модульный медицинский пункт для проведения предсменных и послесменных медицинских осмотров, профилактических прививок, оказания экстренной помощи и других санитарно-гигиенических мероприятий.

Стоимость здания на прочном металлическом каркасе со стенами из сэндвич-панелей с готовой внутренней и внешней отделкой составляет порядка 3 млн рублей. Медицинский пункт соответствует всем требованиям ГОСТ, предъявляемым к данным объектам.

Здесь есть комната для приема посетителей, процедурный кабинет, санузел, зал ожидания. Во всех помещениях установлены кондиционеры, оборудована вентиляция, есть бактерицидные облучатели, подведена горячая и холодная вода. Здравпункт оснащен всем необходимым современным диагностическим оборудованием, в том числе пятиканальным электрокардиографом, созданы комфортные условия для медперсонала.

«Основная задача нового медпункта — это максимальное приближение к месту работы квалифицированной медицинской помощи, предупреждение и снижение профессиональной заболеваемости, производственного травматизма.

Улучшение условий медицинского обслуживания будет способствовать снижению заболеваемости в целом — это профилактика распространения вирусных инфекций, обеспечение санитарно-гигиенической безопасности, а также возможность более эффективно оказать первую помощь.

Таким образом, улучшение условий работы здравпункта на предприятии положительно скажется и на самом производственном процессе в целом», — говорит начальник Управления охраны труда производственного контроля и промышленной безопасности «Башмеди» Владимир Рождественский.

В планах у предприятия приобрести еще один такой же модульный здравпункт для установки его в вахтовом городке ООО «Башкирская медь».