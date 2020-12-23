Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ООО «Башкирская медь» запущен в работу новый модульный медицинский пункт

ОБЩЕСТВО

ООО «Башкирская медь» приобретен модульный медицинский пункт для проведения предсменных и послесменных медицинских осмотров, профилактических прививок, оказания экстренной помощи и других санитарно-гигиенических мероприятий.

Стоимость здания на прочном металлическом каркасе со стенами из сэндвич-панелей с готовой внутренней и внешней отделкой составляет порядка 3 млн рублей. Медицинский пункт соответствует всем требованиям ГОСТ, предъявляемым к данным объектам.

Здесь есть комната для приема посетителей, процедурный кабинет, санузел, зал ожидания. Во всех помещениях установлены кондиционеры, оборудована вентиляция, есть бактерицидные облучатели, подведена горячая и холодная вода. Здравпункт оснащен всем необходимым современным диагностическим оборудованием, в том числе пятиканальным электрокардиографом, созданы комфортные условия для медперсонала.

«Основная задача нового медпункта — это максимальное приближение к месту работы квалифицированной медицинской помощи, предупреждение и снижение профессиональной заболеваемости, производственного травматизма.

Улучшение условий медицинского обслуживания будет способствовать снижению заболеваемости в целом — это профилактика распространения вирусных инфекций, обеспечение санитарно-гигиенической безопасности, а также возможность более эффективно оказать первую помощь.

Таким образом, улучшение условий работы здравпункта на предприятии положительно скажется и на самом производственном процессе в целом», — говорит начальник Управления охраны труда производственного контроля и промышленной безопасности «Башмеди» Владимир Рождественский.

В планах у предприятия приобрести еще один такой же модульный здравпункт для установки его в вахтовом городке ООО «Башкирская медь».

Ирина Зимина
Теги: УГМК, Башкирская медь, медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть