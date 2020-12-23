Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новогодние корпоративы будут всего у 11% жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Как минимум 54% работающих жителей Башкирии останутся без новогоднего корпоратива. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru.

Всего 11% опрошенных заявили о том, что корпоратив на Новый год «точно будет». Еще 35% пока не знают, состоится ли празднование Нового года с коллегами.

41% сотрудников компаний, в которых новогоднего корпоратива точно не будет, отметили, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год. Еще 59% признались, что отказались от вечеринки из-за пандемии коронавируса.

«Независимо от того, будет корпоратив или нет, во многих компаниях Башкирии сотрудники намереваются сделать друг другу подарки. Только 47% опрошенных сообщили, что у них вообще нет такой традиции. 32% делают друг другу подарки по желанию, 8% играют в «Тайного Санту». Еще 8% заявили, что их начальство дарит подарки всем подчиненным. А вот 2%, наоборот, сообщили, что у них принято дарить подарок руководству. Еще у 2% опрошенных на работе все дарят подарки всем», — констатировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Что касается расходов на новогодние подарки коллегам, то 23% опрошенных в Башкирии намерены потратить на это менее 500 рублей. 17% — от 500 до тысячи рублей, 4% — от одной до двух тысяч рублей, 8% — от двух до трех тысяч рублей, 2% — более трех тысяч рублей. 27% респондентов вообще не планируют тратиться на подарки коллегам.

Год назад аналогичный опрос hh.ru показал, что если бы перед жителями республики поставили выбор — денежная премия или проведение новогоднего корпоратива — 74% выбрали бы деньги. Лишь 16% однозначно проголосовали за празднование Нового года с коллегами, остальные затруднились ответить.

ИА «Башинформ»
Теги: новогодний корпоратив
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть