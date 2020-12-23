Новогодние корпоративы будут всего у 11% жителей Башкирии

Как минимум 54% работающих жителей Башкирии останутся без новогоднего корпоратива. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru.

Всего 11% опрошенных заявили о том, что корпоратив на Новый год «точно будет». Еще 35% пока не знают, состоится ли празднование Нового года с коллегами.

41% сотрудников компаний, в которых новогоднего корпоратива точно не будет, отметили, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год. Еще 59% признались, что отказались от вечеринки из-за пандемии коронавируса.

«Независимо от того, будет корпоратив или нет, во многих компаниях Башкирии сотрудники намереваются сделать друг другу подарки. Только 47% опрошенных сообщили, что у них вообще нет такой традиции. 32% делают друг другу подарки по желанию, 8% играют в «Тайного Санту». Еще 8% заявили, что их начальство дарит подарки всем подчиненным. А вот 2%, наоборот, сообщили, что у них принято дарить подарок руководству. Еще у 2% опрошенных на работе все дарят подарки всем», — констатировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Что касается расходов на новогодние подарки коллегам, то 23% опрошенных в Башкирии намерены потратить на это менее 500 рублей. 17% — от 500 до тысячи рублей, 4% — от одной до двух тысяч рублей, 8% — от двух до трех тысяч рублей, 2% — более трех тысяч рублей. 27% респондентов вообще не планируют тратиться на подарки коллегам.

Год назад аналогичный опрос hh.ru показал, что если бы перед жителями республики поставили выбор — денежная премия или проведение новогоднего корпоратива — 74% выбрали бы деньги. Лишь 16% однозначно проголосовали за празднование Нового года с коллегами, остальные затруднились ответить.