Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии успешно испытаны новые сорта сельскохозяйственных и плодовых культур

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии

В Башкирии успешно испытаны новые сорта сельскохозяйственных и плодовых культур Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии

В 2020 году успешно прошли государственные сортоиспытания новые башкирские сорта и гибриды сельскохозяйственных и плодовых культур, сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства.

«После проведенных испытаний к внесению в государственный реестр рекомендованы рожь озимая «Чулпан 9» и груша «Первушинская», созданные селекционерами Башкирского НИИ сельского хозяйства. Аналогичная ситуация и с клевером луговым «Ванюша» и кукурузой «Шихан», авторами которых являются сотрудники Башкирского государственного аграрного университета. Создавать «Шихан» башкирским ученым помогали их коллеги из Всероссийского НИИ Кукурузы им. Сотченко», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.

Положительные заключения республиканской экспертной комиссии уже направлены в «Госсортокомиссию» России. Свое решение федеральное ведомство озвучит позже.

Галина Бахшиева
Теги: сельское хозяйство, новые сорта
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть