Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии В Башкирии успешно испытаны новые сорта сельскохозяйственных и плодовых культур Фото: пресс-служба Минсельхоза Башкирии

В 2020 году успешно прошли государственные сортоиспытания новые башкирские сорта и гибриды сельскохозяйственных и плодовых культур, сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства.

«После проведенных испытаний к внесению в государственный реестр рекомендованы рожь озимая «Чулпан 9» и груша «Первушинская», созданные селекционерами Башкирского НИИ сельского хозяйства. Аналогичная ситуация и с клевером луговым «Ванюша» и кукурузой «Шихан», авторами которых являются сотрудники Башкирского государственного аграрного университета. Создавать «Шихан» башкирским ученым помогали их коллеги из Всероссийского НИИ Кукурузы им. Сотченко», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.

Положительные заключения республиканской экспертной комиссии уже направлены в «Госсортокомиссию» России. Свое решение федеральное ведомство озвучит позже.